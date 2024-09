SALVADOR

'Pegou ela em velocidade': mulher morre após ser atropelada em faixa de pedestres na Sete Portas

"Ela estava indo para igreja e, como sempre faz, passou pelas faixas de pedestres. Como aqui a pista é dupla, ela passou pela primeira e foi passar pela segunda, quando o carro pegou ela. Um veículo, inclusive, tinha parado para que ela passasse, mas o outro não. Ele veio, tentou desviar do que estava parado e pegou ela em velocidade'", conta Joseval, afirmando que ela já estava quase no passeio no momento do acidente.