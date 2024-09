ACIDENTE

Caminhão derruba poste e deixa dois atropelados na região do Largo dos Mares

Área ficou sem energia

Da Redação

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 15:00

Carreta derruba poste em Largo dos Mares Crédito: Marina Silva

Um caminhão derrubou um poste no Largo dos Mares, na tarde desta terça-feira (3), deixando duas pessoas atropeladas. Com o impacto, o poste entrou na cabine da carreta, o veículo pegou fogo e fios se espalharam pela via, deixando a região sem energia.

O acidente aconteceu na esquina entre a Rua Fernandes da Cunha e a Comendador Bastos, e gerou um princípio de incêndio. Um bombeiro presente no local informou que, antes de sua chegada, um motorista de carro particular que passou pela cena atuou com um extintor, junto a um ambulante que usou baldes d’água para controlar o fogo.

Segundo informações da Neoenergia Coelba, as equipes da distribuidora estão atuando para substituir o poste danificado. A colisão afetou a rede elétrica da área, que já foi 90% normalizada com manobras remotas. Ainda assim, a energia segue suspensa na região atingida, por questões de segurança.

A fiação foi derrubada com o impacto, e transeuntes acionaram viaturas do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegaram logo ao local. Inicialmente, os feridos teriam sido o motorista e uma jovem que passava no local e teria sido atingida pelo caminhão.

O poste atravessou o vidro do caminhão, derrubando seu transformador de energia na parte traseira do veículo, chamada de prancha. O ocorrido fez com que o carro, de um modelo antigo que possui o motor na parte frontal, derrubasse muito óleo na rua.

Uma barraca de frutas localizada na esquina também foi destruída com a queda. A carreta chegou à rua em alta velocidade e o motorista afirmou ter sentido um mal-estar.

A Transalvador foi acionada, e atuou juntamente com a Polícia Militar para organizar o tráfego na área. Inicialmente, o local foi interditado por 40 minutos, e os veículos foram redirecionados da Praça Irmã Dulce para a Rua Barão de Cotegipe. Posteriormente, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) liberou a faixa direita da pista na Rua Fernandes da Cunha, e o lado esquerdo segue bloqueado.

