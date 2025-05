SEGURANÇA

Líderes de facção são mortos em operação contra homicídios e lavagem de dinheiro na Bahia

Investigados foram localizados pela polícia em Ibirapitanga

Três líderes de facção, que eram procurados por tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro e roubos, foram mortos em uma operação na manhã desta quarta-feira (21). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), os alvos resistiram a prisão e iniciaram um tiroteio na cidade de Ibirapitanga, onde a ação foi deflagrada. >

A ação foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com as Polícias Civil e Militar. Os criminosos que foram alvo costumavam também utilizar as redes sociais para fazer apologia à facção e exibir armas de fogo. >