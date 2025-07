SERGIPE

Concurso da Sefaz abre 50 vagas de auditor com salários chegando a R$ 22,5 mil

10 vagas são imediatas e as demais são para cadastro reserva

O edital do concurso da Secretaria da Fazenda de Sergipe (Sefaz-SE) foi publicado trazendo 50 vagas para cargo de auditor fiscal tributário. A remuneração inicial é de R$ 22,5 mil mensais, com exigência de nível superior. >

Todas as contratações serão pelo regime estatutário, garantindo a estabilidade do servidor. Acesse o edital completo. >

Dez das vagas são de caráter imediato e as outras 40 serão para cadastro de reserva. O prazo de validade do certame será de dois anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.>