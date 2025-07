OPORTUNIDADE

Tribunal de Contas abre concurso com salários de até R$ 20,5 mil; veja vagas

Edital tem oportunidades para cinco cargos diferentes

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE RS) anunciou, na última sexta-feira (4), um novo concurso público. O órgão divulgou 45 vagas, sendo 25 para cargos de auditor de controle externo e 20 para oficial de controle externo. O edital foi oficializado pelo Diário Oficial do Estado (DOE). >