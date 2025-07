OPORTUNIDADE

Salários de até R$ 10,2 mil: confira vagas abertas em concurso no Rio

Anúncio é para 45 vagas

A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu inscrições para concurso público com 45 vagas e salários que chegam a R$ 10,2 mil, além de benefícios. >

Os interessados devem se inscrever até 31 de julho por meio do site do FGV Conhecimento, banca responsável pelo certame. A taxa é de R$ 100.>

Todas as vagas são para nível superior, em diferentes áreas na Procuradoria-Geral do Município e na Câmara Municipal. As provas serão em 14 de setembro, com aplicação presencial na capital fluminense. >