Engolir sapo: estratégia ou armadilha profissional

Reconheça limites, direitos e quando se posicionar no ambiente corporativo

Atire a primeira pedra quem nunca passou horas remoendo as palavras que deveriam ser ditas numa reunião ou engoliu seco uma crítica injusta, um comentário atravessado ou uma sobrecarga sem sentido para não criar mal-estar. Engolir sapos faz parte da vida, especialmente no ambiente profissional. Mas quando o silêncio forçado se torna uma constante, profissional e organização pagam um preço alto. >

“Tem gente que aprendeu que no trabalho é melhor não se indispor. Vai relevando tudo, mas, por dentro, vai se corroendo. O problema é que esse silêncio forçado gera desgaste emocional, frustração e até sintomas físicos”, afirma o psicólogo Wanderley Cintra Jr., especialista em comportamento no ambiente corporativo. >

Com uma vasta experiência em setores pessoais de organizações, a psicóloga Carmen Rezende diz que o segredo está em aprender a falar o que precisa sem exaltação. “Quando algo te incomodar, respira fundo primeiro - conta até 10 se precisar! Depois, fala de um jeito que não ataque a pessoa. Por exemplo, em vez de falar 'Você sempre me passa trabalho na última hora!', tenta algo como 'Fico estressado quando recebo tarefas urgentes sem aviso, porque atrapalha meu planejamento'. Tem uma técnica ótima: quando alguém insistir em algo que você não pode fazer, repita sua posição com calma, tipo disco arranhado mesmo: ‘Entendo, mas não vou conseguir entregar hoje’. Pronto. Sem drama, sem gritos, mas também sem se deixar atropelar”, ensina. >