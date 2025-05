MÓRBIDO

Irmãos são presos por guardar cadáver do pai em casa para continuar recebendo dinheiro

Corpo foi encontrado em estado de esqueletização

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2025 às 16:34

Irmãos foram presos em casa, na Ilha do Governador Crédito: Reprodução/G1 RJ

Dois irmãos foram presos em flagrante nesta quarta-feira (21), por ocultação do cadáver do próprio pai. O caso ocorreu na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As investigações indicam que o corpo já estava sendo mantido na residência da família há meses, dado estado de decomposição em que foi encontrado. Ainda não se sabe há quanto tempo a vítima está morta. >

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso foi denunciado por vizinhos que notaram o desaparecimento da vítima, identificada como Dário, que não era vista há vários meses. Policiais da 37ª Delegacia de Polícia (DP/Ilha do Governador) foram até a residência, em Cocotá, com mandado de busca e apreensão e encontraram o corpo em estágio final de decomposição (esqueletização). >