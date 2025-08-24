REFERÊNCIA DO HUMOR GRÁFICO

Morre cartunista que foi um dos fundadores do Pasquim

Ele estava internado com pneumonia há três semanas

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 16:19

Morre o cartunista Jaguar, um dos fundadores do Pasquim Crédito: Luciana Whitaker/Divulgação

O cartunista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, que ficou conhecido com o nome artístico de Jaguar, morreu neste domingo (24), aos 93 anos, no Rio de Janeiro. Ele, que foi Um dos fundadores do jornal Pasquim e referência do humor gráfico, estava internado com pneumonia há três semanas, no Copa D’Or, no Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas pelo site de O Globo com a esposa de Jaguar, Célia Regina Pierantoni. O cartunista deixa uma filha, a escritora Flávia Savary.

Carioca nascido em 29 de fevereiro de 1932, Jaguar começou sua carreira desenhando para revista Manchete em 1952 e adotou seu famoso pseudônimo por sugestão do cartunista Borjalo. À época, ele trabalhava no Banco Brasil, subordinado ao cronista Sérgio Porto, que o convenceu a não abandonar o emprego para se dedicar exclusivamente à carreira no humor. Jaguar teve passagens pela revista Senhor, o jornal Última Hora e o Jornal do Brasil.

Em 1969 ajudou a fundar o semanário carioca “O Pasquim”, ao lado de nomes como Millôr Fernandes, Tarso de Castro, Sérgio Cabral, Henfil, Paulo Francis e Ziraldo. O rato Sig era um de seus personagens mais famosos. Trata-se de uma alegoria de Sigmund Freud (1856 – 1939) e se tornou a marca do jornal e foi inspirado numa piada que arrancava risadas à época: “se Deus havia criado o sexo, Freud criou a sacanagem”. O cartunista foi único da equipe original a permanecer no semanário até a última edição, em novembro de 1991. No ano anterior, a turma do Pasquim havia sido homenageada pela escola de samba Acadêmicos de Santa Cruz com o enredo “Os heróis da resistência”.