DESDE O SEMINÁRIO

Padre é preso por suspeita de abusar sexualmente de adolescentes: oferecia dinheiro, presentes e viagens

Polícia investiga também irregularidades na administração financeira da paróquia onde o padre atuava até o final de 2024

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 15:45

A Polícia Civil do Paraná cumpriu neste domingo, 24, um mandado de prisão temporária contra um padre de 41 anos, investigado por abusos sexuais cometidos contra jovens da comunidade católica e adolescentes em situação de vulnerabilidade, no município de Cascavel, região oeste do estado. As investigações tiveram início no dia 16 de junho deste ano, após o surgimento das primeiras denúncias. Até o momento, onze pessoas foram ouvidas, e três vítimas foram formalmente identificadas — entre elas, uma adolescente na época dos fatos e dois adultos. As informações são do Portal Terra.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava sua posição de liderança religiosa para se aproximar de jovens, especialmente aqueles envolvidos em atividades pastorais, oferecendo dinheiro, presentes, viagens e até estadias em sua residência. Ainda segundo o relatório dos investigadores, o religioso já apresentava um padrão de comportamento considerado predatório desde 2010, quando ainda estava no seminário, tendo inclusive tentado abusar de outro seminarista no período.

A investigação também aponta que o padre tentava exercer influência sobre vítimas e testemunhas, por meio de contatos insistentes, o que motivou o pedido de prisão temporária para evitar a obstrução das investigações. Além das denúncias de abuso, as autoridades também investigam irregularidades na administração financeira da paróquia onde o padre atuava até o final de 2024. Outro ponto que é investigado é o exercício ilegal da medicina: o suspeito mantinha um consultório particular, onde oferecia supostas “terapias complementares” sem formação ou autorização legal.