Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Padre é preso por suspeita de abusar sexualmente de adolescentes: oferecia dinheiro, presentes e viagens

Polícia investiga também irregularidades na administração financeira da paróquia onde o padre atuava até o final de 2024

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 15:45

Padre é preso por suspeita de abusar sexualmente de adolescentes
Padre é preso por suspeita de abusar sexualmente de adolescentes Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná cumpriu neste domingo, 24, um mandado de prisão temporária contra um padre de 41 anos, investigado por abusos sexuais cometidos contra jovens da comunidade católica e adolescentes em situação de vulnerabilidade, no município de Cascavel, região oeste do estado. As investigações tiveram início no dia 16 de junho deste ano, após o surgimento das primeiras denúncias. Até o momento, onze pessoas foram ouvidas, e três vítimas foram formalmente identificadas — entre elas, uma adolescente na época dos fatos e dois adultos. As informações são do Portal Terra.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava sua posição de liderança religiosa para se aproximar de jovens, especialmente aqueles envolvidos em atividades pastorais, oferecendo dinheiro, presentes, viagens e até estadias em sua residência. Ainda segundo o relatório dos investigadores, o religioso já apresentava um padrão de comportamento considerado predatório desde 2010, quando ainda estava no seminário, tendo inclusive tentado abusar de outro seminarista no período.

A investigação também aponta que o padre tentava exercer influência sobre vítimas e testemunhas, por meio de contatos insistentes, o que motivou o pedido de prisão temporária para evitar a obstrução das investigações. Além das denúncias de abuso, as autoridades também investigam irregularidades na administração financeira da paróquia onde o padre atuava até o final de 2024. Outro ponto que é investigado é o exercício ilegal da medicina: o suspeito mantinha um consultório particular, onde oferecia supostas “terapias complementares” sem formação ou autorização legal.

A Arquidiocese de Cascavel afastou o religioso de suas funções no dia 14 de agosto, assim que surgiram os primeiros indícios das condutas irregulares. O nome do investigado não foi divulgado oficialmente, e o caso segue sob sigilo judicial. De acordo com a polícia, as investigações continuam com o objetivo de identificar novas vítimas e aprofundar os indícios de outros crimes. Denúncias podem ser encaminhadas ao Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) de Cascavel pelo telefone (45) 3326-4909, ao Disque 100 ou ao Disque-Denúncia do Paraná pelo número 181.

Mais recentes

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
Imagem - Médica se fingiu de morta para escapar de espancamento do namorado fisiculturista: 'Senti a vida indo embora'

Médica se fingiu de morta para escapar de espancamento do namorado fisiculturista: 'Senti a vida indo embora'
Imagem - Sheik do Bitcoin injetou R$ 30 milhões em empresa de Malafaia, diz testemunha

Sheik do Bitcoin injetou R$ 30 milhões em empresa de Malafaia, diz testemunha

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua