BRASÍLIA

Polícia Federal apreende carros de luxo atribuídos ao 'Careca do INSS'

Antonio Carlos Camilo Antunes é um dos suspeitos de participar do esquema de descontos ilegais em benefícios previdenciários

Em mais um desdobramento da Operação Sem Desconto, policiais federais apreenderam, nesta terça-feira (20), cinco carros de luxo pertencentes a Antonio Carlos Camilo Antunes, um dos suspeitos de participar do esquema de descontos ilegais em benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a milhões de aposentados e pensionistas de todo o país. O prejuízo aos cofres públicos pode passar de R$ 6 bilhões.>

Apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como o “epicentro da corrupção ativa” que a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) investigam no âmbito da Operação Sem Desconto, Antunes ficou nacionalmente conhecido como o “Careca do INSS” - apelido com o qual é identificado no inquérito que tramita na Justiça Federal.>