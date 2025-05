SUDOESTE

Dono de bar é preso em flagrante por manter rinha de galo na Bahia

Comerciante foi preso em Planalto

Um comerciante, de 79 anos, foi preso em flagrante por suspeita de cometer os crimes de maus-tratos a animais e posse irregular de arma de fogo. O homem foi localizado na manhã de segunda-feira (19), no município de Planalto, sudoeste baiano. A ação foi realizada por policiais civis da delegacia local, após denúncia sobre a existência de uma rinha de galo no local. >

A denúncia apontava para a realização de rinhas em um bar no centro da cidade. A polícia foi até o local indicado, onde encontrou, nos fundos do estabelecimento, diversos galos em situação de maus-tratos, armazenados em viveiros e com sinais de participação em brigas. >