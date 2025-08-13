Acesse sua conta
Salvador abre 80 vagas para curso gratuito de audiovisual com transporte incluso

Inscrições vão até o dia 21 de agosto

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16:24

Curso de capacitação para trabalhar com audiovisual será ministrado
Curso de audiovisual Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador, em parceria com o Senai Cimatec, abriu inscrições para 80 vagas em cursos gratuitos do projeto SalCine – Ciclo II, voltado à formação no setor audiovisual.

Nesta etapa, serão oferecidos quatro cursos profissionalizantes: Assistência de Câmera, Montagem, Edição e Mixagem de Som e Maquinaria e Elétrica. As aulas começam em 15 de setembro, com encontros presenciais três vezes por semana, no turno da noite, e também aos sábados, nos períodos da manhã e/ou tarde.

Além da gratuidade, os participantes terão direito a vale-transporte. As inscrições vão até 21 de agosto e devem ser feitas pela internet.

Para concorrer a uma vaga, é necessário ter 18 anos ou mais até a data da matrícula, ensino fundamental completo, residir em Salvador e comprovar conhecimento técnico na área escolhida.

As atividades serão realizadas em três polos: Senai Cimatec Digital e Criativo (Praça da Sé, Museu da Energia, Centro Histórico), Senai Cimatec (Avenida Orlando Gomes, Piatã) e Igluloc (Rua Conselheiro Pedro Luiz, Rio Vermelho).

O SalCine Cursos tem como objetivo fortalecer a indústria criativa na capital baiana, promovendo cultura, networking, geração de novos negócios e atração de players do setor. O Ciclo II abrange todas as etapas do audiovisual: pré-produção, produção, pós-produção e distribuição.

