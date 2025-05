VITÓRIA DA CONQUISTA

Homem é condenado após matar atual da ex-companheira no Sudoeste da Bahia

Réu foi sentenciado a 16 anos de prisão

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2025 às 17:31

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: GIL FERREIRA / CNJ

Um homem foi condenado a 16 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado cometido no município de Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. O crime foi cometido após a vítima se relacionar com a ex-companheira do acusado.>

A sentença foi emitida na última quarta-feira (14), mas o crime foi cometido em novembro de 2021. Segundo informações do ministério Público da Bahia (MP-BA), Idalvo Gomes Cunha, o acusado, foi até a casa de Adair José de Oliveira Santos e o agrediu com golpes utilizando uma barra de ferro. >

Após a agressão, Idalvo arrastou o corpo de Adair o deixando em uma via pública. "Ainda conforme denúncia, o crime foi cometido por motivos de ciúmes, já que Adair teria se envolvido com a ex-companheira de Idalvo. Ele foi condenado por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima", informou o MP-BA.>