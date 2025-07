LAURO DE FREITAS

Hospital Metropolitano passa a oferecer cirurgias plásticas reparadoras pelo SUS

Serviço é ofertado para pessoas que realizaram cirurgia bariátrica

O Hospital Metropolitano passou a oferecer cirurgias plásticas reparadoras para pessoas que realizaram cirurgia bariátrica, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Administrada pela Santa Casa Ruy Barbosa, a unidade fica em Lauro de Freitas, na Grande Salvador. >

O serviço faz parte da ampliação do acesso a cirurgias eletivas e contempla casos de perda significativa de peso, nos quais o excesso de pele compromete a mobilidade, a saúde e o bem-estar do paciente. A cirurgia é indicada apenas para quem está com o peso estabilizado por mais de seis meses, após pelo menos dois anos da bariátrica, todos os parâmetros clínicos compensados, seguindo critérios técnicos rigorosos. >