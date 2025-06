TEATRO

Clássico de Molière, Tartufo – O Impostor, faz curta temporada em Salvador

Apresentações serão entre 12 e 15 de junho, a partir das 19h

Yan Inácio

Publicado em 9 de junho de 2025 às 14:40

Clássico de Molière, espetáculo Tartufo - O Impostor marca os 25 anos da Cia Os Argonautas Crédito: Divulgação/Caio Lírio

A adaptação baiana de "Tartufo - O Impostor", comédia célebre do dramaturgo Molière, volta aos palcos de Salvador em curta temporada, no Espaço Cultural da Barroquinha. Com apresentações de 12 a 15 de junho, de quinta a domingo, sempre às 19h. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). >

Fiel ao texto clássico de Moliére, mas adaptada ao contexto contemporâneo, a comédia satiriza a hipocrisia moral e religiosa na figura da personagem título - Tartufo - um impostor com a máscara da devoção, que manipula uma família para alcançar seus interesses. Tartufo (Marcelo Flores) engana o rico Orgon (Celso Jr.), passando a viver em sua casa e a controlar a vida de toda a família e até cortejar secretamente Madalena (Alethea Novaes), a esposa de Orgon. >

A partir daí a trama se desenrola entre situações cômicas e desencontros amorosos: Orgon deseja casar sua filha Mariana (Tarsila Carvalho) com Tartufo, contra a vontade dela, apesar dos argumentos e artimanhas de Doriane (Alethea Novaes) dos protestos de seu filho Maurício (Tiago Querino) e para o desespero de Isaías (Marcos Barreto), assistente de Tartufo, e de Valentim (Rapha Gouveia), o amor de Mariana, que tentarão desmascarar o impostor.>

A encenação reforça o caráter popular da obra e aproxima a trama do espectador, com cenas ágeis e interações diretas com a plateia e inserção de músicas, a versão baiana do clássico de teatro mundial caiu no gosto público que vem lotando os teatros de Salvador.>

O espetáculo também comemora os 30 anos de carreira de Marcelo Flores, que, além de dirigir a peça, interpreta o próprio Tartufo, trazendo à cena um personagem envolvente e carregado de ironia. “A proposta dos Argonautas é apresentar os clássicos de forma vibrante e envolvente, conectada com o presente e a realidade brasileira, mantendo a essência do texto clássico que é justamente, o caráter de atualidade que se perpetua no tempo”, afirma. >