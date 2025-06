OPERAÇÃO BOIPEBA

Ação integrada prende em Goiás foragido por triplo homicídio em praia da Bahia

Suspeito tem 32 anos e estava no município goiano de Cidade Ocidental

Um homem de 32 anos foi preso nesta segunda-feira (9), no município de Cidade Ocidental, em Goiás, durante a Operação Boipeba. Ele é investigado por integrar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e por envolvimento em um triplo homicídio ocorrido em 30 de novembro de 2024, na Ilha de Boipeba, distrito de Cairu, no Baixo Sul da Bahia. >

As vítimas Luciano da Conceição Santos, 21 anos, Wellington da Silva, 27, e Marcos Sousa de Jesus, 37, foram assassinadas em uma emboscada com disparos de arma de fogo. Marcos era guia turístico local e não tinha envolvimento com atividades ilícitas.>