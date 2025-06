COMUNICADO

Nando Cunha desabafa sobre depressão e anuncia afastamento de peça: 'Até!'

Ator está afastado das novelas desde 2022

O ator Nando Cunha , de 58 anos, abriu nas redes sociais que está enfrentando uma crise do seu quadro de depressão. Ele compartilhou um comunicado nesta quarta-feira (4), onde anunciou que está deixando o elenco da peça “O Dia em que Raptaram o Papa” para “cuidar da saúde mental”. >

Ele direcionou a mensagem aos seus amigos e fãs, recebendo inúmeras mensagens de apoio. "Amigos, em comum acordo com a direção e a produção da peça O Dia em que Raptaram o Papa, decidi me afastar do espetáculo para cuidar da minha saúde mental", escreveu o artista que está afastado das novelas de 2022, quando fez “Travessia”.>