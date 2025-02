DESABAFO

Ex-ator famoso da Globo é largado por companheira por falta de dinheiro: 'Largou minha mão'

Nando Cunha atuou em novelas como Salve Jorge, Travessia e Bom Sucesso

O artista, que tem 58 anos, disse que o relacionamento durou 1 ano e três meses e acabou de forma inesperada. "Estava vivendo uma tristeza profundo por conta de um relacionamento que acabou. A pessoa que estava comigo cansou. Eu sou um homem preto, de 58 anos, não sou um padrão de beleza. Nunca sei se a pessoa está comigo porque quer está com o Fernando ou com o Nando Cunha", desabafou o ator.>

"É muito ruim encerrar ciclos, principalmente quando se trata de um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, com projetos e expectativas. Por muitas vezes me culpei pelo fim do relacionamento, por tanto esteriótipos imputados a mim e a nós pretos", finalizou.>