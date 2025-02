NA JUSTIÇA

Ex-marido de Ana Hickmann pode ser preso por não pagar 2 meses da pensão do filho

Hickmann e Correa são pais de Alezinho, de 10 anos

Alexandre Correa está em uma nova disputa judicial envolvendo a separação de Ana Hickmann. Agora o empresário corre risco de ser preso caso não pague a pensão que deve ao filho do casal, Alezinho, de 10 anos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu o prazo de três dias para a quitação dos valores, sob pena de prisão. A informação foi divulgada pela assessoria da apresentadora, mas o processo corre em segredo de Justiça. >

Segundo as informações pelo Portal Leo Dias, o TJ-SP determinou que Alexandre pague a dívida de R$ 9 mil referente a dois meses de pensão alimentícia atrasada do filho. Caso não efetue o pagamento, Alexandre pode pegar de 30 a 90 dias de prisão, de acordo com o Código do Processo Civil.

>