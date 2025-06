Astros

Saiba quais são os 4 signos do zodíaco que ficam mais bonito a cada ano

Sua beleza floresce: os signos que melhoram com a idade

A passagem do tempo é, para alguns, um verdadeiro elixir da beleza, revelando uma formosura ainda mais marcante. As estrelas apontam que nem todos envelhecem da mesma forma; certos signos do zodíaco possuem uma particularidade que se traduz em um "envelhecimento retrógrado", um fenômeno fascinante. >