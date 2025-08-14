TELEVISÃO

Parte do corpo de Alexandre Nero é exibida em Vale Tudo e vira meme

Cena envolvendo Marco Aurélio chamou a atenção por um motivo inusitado

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:45

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo Crédito: TV Globo/Reprodução

Alexandre Nero virou meme nas redes sociais por um motivo inusitado. Durante uma cena de Vale Tudo envolvendo o personagem do ator, Marco Aurélio, e a esposa, Leila (Carolina Dieckmmann), foi possível ver o dedão da mão do artista. Um internauta gravou o momento e publicou na internet.

"Que dedo feio da desgraça é esse, velho?", escreveu a pessoa no vídeo. "O homi (sic) tinha que ter um defeito", brincou, na legenda.