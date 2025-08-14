Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Parte do corpo de Alexandre Nero é exibida em Vale Tudo e vira meme

Cena envolvendo Marco Aurélio chamou a atenção por um motivo inusitado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:45

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo
Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo Crédito: TV Globo/Reprodução

Alexandre Nero virou meme nas redes sociais por um motivo inusitado. Durante uma cena de Vale Tudo envolvendo o personagem do ator, Marco Aurélio, e a esposa, Leila (Carolina Dieckmmann), foi possível ver o dedão da mão do artista. Um internauta gravou o momento e publicou na internet. 

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, que renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
César vira amante de Odete e pode matar a ricaça para tentar herdar algum dinheiro por Reprodução / Globo
Celina (Malu Galli) em Vale Tudo por Reprodução
Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em Vale Tudo por Reprodução/Globo
1 de 7
Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução

"Que dedo feio da desgraça é esse, velho?", escreveu a pessoa no vídeo. "O homi (sic) tinha que ter um defeito", brincou, na legenda.

Vários outros internautas reagiram nos comentários. "Eu não ia deixar um dedo desse me encostar não", falou uma pessoa. "Devia ser crime televisionar esse dedo", brincou outra. "Finalmente alguém falou disso kkkkkkk reparava desde o comendador", afirmou uma terceira. "Pode reparar que toda pessoa bonita tem esse dedo feio", disse mais uma.

@letnativa O homi tinha que ter um defeito #valetudo #alexandrenero ♬ som original - nativa

Leia mais

Imagem - Fofoca fará Afonso se tornar inimigo de Odete Roitman em Vale Tudo

Fofoca fará Afonso se tornar inimigo de Odete Roitman em Vale Tudo

Imagem - Mariana Rios se pronuncia após críticas por nome 'inusitado' do filho

Mariana Rios se pronuncia após críticas por nome 'inusitado' do filho

Imagem - Vale Tudo tem outra mudança no roteiro, e Celina cairá em mais um golpe

Vale Tudo tem outra mudança no roteiro, e Celina cairá em mais um golpe

LEIA TAMBÉM

Estes 5 alimentos vão deixar a sua energia lá em cima; conheça

Saiba como fazer 7 sobremesas fit com Whey Protein

10 mitos e verdades sobre a sinvastatina

Mais recentes

Imagem - Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista

Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista
Imagem - Faustão tem melhora e deve deixar UTI nos próximos dias, diz colunista

Faustão tem melhora e deve deixar UTI nos próximos dias, diz colunista
Imagem - Mistério revelado: saiba quem é a stalker de 'Wandinha' na 2ª temporada

Mistério revelado: saiba quem é a stalker de 'Wandinha' na 2ª temporada

MAIS LIDAS

Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
01

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
03

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador
04

Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador