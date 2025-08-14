Parte do corpo de Alexandre Nero é exibida em Vale Tudo e vira meme

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:45
Alexandre Nero virou meme nas redes sociais por um motivo inusitado. Durante uma cena de Vale Tudo envolvendo o personagem do ator, Marco Aurélio, e a esposa, Leila (Carolina Dieckmmann), foi possível ver o dedão da mão do artista. Um internauta gravou o momento e publicou na internet.
"Que dedo feio da desgraça é esse, velho?", escreveu a pessoa no vídeo. "O homi (sic) tinha que ter um defeito", brincou, na legenda.
Vários outros internautas reagiram nos comentários. "Eu não ia deixar um dedo desse me encostar não", falou uma pessoa. "Devia ser crime televisionar esse dedo", brincou outra. "Finalmente alguém falou disso kkkkkkk reparava desde o comendador", afirmou uma terceira. "Pode reparar que toda pessoa bonita tem esse dedo feio", disse mais uma.