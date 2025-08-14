Acesse sua conta
Mariana Rios se pronuncia após críticas por nome 'inusitado' do filho

Artista publicou carta aberta e afirmou: 'Quem faz o nome somos nós'

  Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:44

Mariana Rios Crédito: Reprodução/Instagram

Mariana Rios foi criticada nas redes sociais após revelar, durante participação no "Saia Justa" da última quarta-feira (13), que o primeiro filho que espera com o economista João Luis Diniz D’Avila se chamará Palo. Nesta quinta-feira (14), a atriz refletiu sobre o significado do nome em uma carta aberta ao bebê publicada nas redes sociais.

"Palo, meu filho querido, mamãe está aqui, acabou de acordar, ainda de pijama, gravando esse vídeo para você poder assistir daqui a alguns anos quando você entender sobre seu nome. O nome, meu filho, pode ter significado ou não porque quem faz o nome somos nós", afirmou a artista, no vídeo.

Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram

"Quantas pessoas têm nomes comuns e são pessoas extraordinárias. Quantas pessoas carregam nomes com peso forte e nem por isso conseguem fazer jus ao que lhes foi dado. Faça do seu nome o melhor que você pode fazer, com significado ou não, quem decide isso é você", continuou.

Na legenda, Mariana reforçou querer que o filho cresça com valores. A atriz e João Luis Diniz, mais conhecido como Juca, assumiram oficialmente o romance em outubro de 2023, quando publicaram nas redes sociais fotos românticas feitas durante uma viagem a Paris, na França.

"Um nome pode carregar a força de uma história, a beleza de um significado ou a poesia de uma intenção. Mas, por si só, ele é apenas um som. O valor real não está nas letras que o formam, e sim nas atitudes que o sustentam. Não adianta carregar um nome grandioso se nossas escolhas caminham na direção oposta ao que ele representa. Quem dá sentido ao nome somos nós, todos os dias, com gestos, decisões e a maneira como tocamos a vida. Porque no fim, não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que dá vida, sentido e força ao nome. E é assim que ele se torna único", escreveu.

Juca é economista, atleta de triatlo, neto e herdeiro do empresário Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar. Seus pais são a empresária Ana Maria Diniz e o cientista político Luiz Felipe D'Avila, que foi candidato à Presidência da República em 2021.

Mariana Rios por Reprodução/Instagram

