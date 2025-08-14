PROCEDIMENTOS

Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias

Influenciadora fez várias mudanças estéticas ao longo de 23 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:43

Sabrina Boing Boing Crédito: Reprodução/Instagram

Sabrina Boing Boing chocou os seguidores ao revelar que investiu mais de R$ 1 milhão em procedimentos estéticos ao longo dos últimos 23 anos. Entre eles, sete cirurgias de aumento de silicone nas mamas, uma redução de seios, duas lipoaspirações, gluteoplastia, argoplasma, harmonização glútea e botox preventivo. A influenciadora compartilhou uma série de fotos que exibem o antes e depois.

A lista de mudanças não encerra por aí. Boing Boing também relatou cuidados contínuos como bronzeamento artificial, alongamento de cabelo durante 15 anos, tatuagens e outros tratamentos estéticos. "Agora quero saber a opinião sincera de vocês! Mudei muito?", escreveu, na legenda da publicação.

Sabrina também relembrou as dificuldades que passou após alguns procedimentos. "Cheguei a um ponto em que não conseguia bater palmas, dormir deitada de bruços ou fazer certos exercícios. Até pedalar ou tatuar clientes ficou difícil", afirmou, em nota enviada pela assessoria à revista Quem.

Nos comentários da publicação, alguns seguidores falaram que a influenciadora continua “linda antes e agora”, enquanto outros criticaram o resultado das mudanças. "Era mais bonita natural", falou uma pessoa. "Jogou dinheiro fora! A primeira foto está mil vezes melhor… Tudo bem que dar uma investida na beleza ajuda, mas tudo que é demais vira menos", escreveu outra.

