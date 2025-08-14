Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:43
Sabrina Boing Boing chocou os seguidores ao revelar que investiu mais de R$ 1 milhão em procedimentos estéticos ao longo dos últimos 23 anos. Entre eles, sete cirurgias de aumento de silicone nas mamas, uma redução de seios, duas lipoaspirações, gluteoplastia, argoplasma, harmonização glútea e botox preventivo. A influenciadora compartilhou uma série de fotos que exibem o antes e depois.
A lista de mudanças não encerra por aí. Boing Boing também relatou cuidados contínuos como bronzeamento artificial, alongamento de cabelo durante 15 anos, tatuagens e outros tratamentos estéticos. "Agora quero saber a opinião sincera de vocês! Mudei muito?", escreveu, na legenda da publicação.
Sabrina também relembrou as dificuldades que passou após alguns procedimentos. "Cheguei a um ponto em que não conseguia bater palmas, dormir deitada de bruços ou fazer certos exercícios. Até pedalar ou tatuar clientes ficou difícil", afirmou, em nota enviada pela assessoria à revista Quem.
Nos comentários da publicação, alguns seguidores falaram que a influenciadora continua “linda antes e agora”, enquanto outros criticaram o resultado das mudanças. "Era mais bonita natural", falou uma pessoa. "Jogou dinheiro fora! A primeira foto está mil vezes melhor… Tudo bem que dar uma investida na beleza ajuda, mas tudo que é demais vira menos", escreveu outra.
"A gente às vezes sente vontade de mudar algumas coisas na nossa aparência, mas, vendo suas fotos antigas, vemos que você já era uma mulher muito bonita, na minha visão não precisava de nada mais pra ficar mais bonita. Mas o corpo é seu, e entendo que tem o direito de mudar o que não gosta", opinou uma terceira.