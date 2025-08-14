TELEVISÃO

Gil do Vigor comete deslize ao elogiar Supla ao vivo no Mais Você

Ex-BBB atribuiu ao SBT uma conquista que é da Globo; entenda

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:27

Gil do Vigor no Mais Você Crédito: Reprodução

Gil do Vigor cometeu um pequeno deslize ao elogiar Supla no "Mais Você", da Globo, na manhã desta quinta-feira (14). O ex-BBB comemorou o encontro com o cantor, que foi o convidado do programa comandado por Ana Maria Braga. Durante a conversa, o economista afirmo que era fã do artista desde que ele participou do primeiro reality show do Brasil.

"Um detalhe do Supla, eu sou muito fã. Eu acompanhei porque ele participou do primeiro reality show do Brasil, chegou na final, ficou em segundo lugar e perdeu para a Bárbara [Paz]", falou Gil, endossado por Louro Mané. "Ela teve uma história muito linda, também, e eu acompanhei desde o começo", completou.

