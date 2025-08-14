Acesse sua conta
Gil do Vigor comete deslize ao elogiar Supla ao vivo no Mais Você

Ex-BBB atribuiu ao SBT uma conquista que é da Globo; entenda

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:27

Gil do Vigor no Mais Você
Gil do Vigor no Mais Você Crédito: Reprodução

Gil do Vigor cometeu um pequeno deslize ao elogiar Supla no "Mais Você", da Globo, na manhã desta quinta-feira (14). O ex-BBB comemorou o encontro com o cantor, que foi o convidado do programa comandado por Ana Maria Braga. Durante a conversa, o economista afirmo que era fã do artista desde que ele participou do primeiro reality show do Brasil. 

"Um detalhe do Supla, eu sou muito fã. Eu acompanhei porque ele participou do primeiro reality show do Brasil, chegou na final, ficou em segundo lugar e perdeu para a Bárbara [Paz]", falou Gil, endossado por Louro Mané. "Ela teve uma história muito linda, também, e eu acompanhei desde o começo", completou.

A fala, porém, acabou sendo uma gafe. O ex-BBB se referia à participação de Supla na primeira temporada da "Casa dos Artistas", exibida entre outubro e dezembro de 2001, pelo SBT. Mas, na verdade, a Globo é a emissora responsável pelo marco do 'primeiro reality show do Brasil', graças a "No Limite". O programa de sobrevivência apresentado por Zeca Camargo estreou em 23 de julho de 2000.

