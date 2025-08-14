TELEVISÃO

Fofoca fará Afonso se tornar inimigo de Odete Roitman em Vale Tudo

Herdeiro fará descoberta chocante e irá romper de vez com a mãe

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:08

Afonso (Humberto Carrão) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo Crédito: Léo Rosário/Globo

Os próximos capítulos de "Vale Tudo" prometem uma reviravolta para a família Roitman. Afonso (Humberto Carrão) fará uma descoberta chocante sobre Odete (Debora Bloch) e romperá de vez com a mãe.

A briga começa após Maria de Fátima (Bella Campos), já separada do herdeiro, voltar à mansão para conversar com o ex-marido. Ela revelará que a vilã manipulou o relacionamento deles desde o início. Contará que, entre as tramoias, Odete ajudou a tirar Solange (Alice Wegmann) do caminho e conseguiu para ela um emprego fora do país.

Afonso em "Vale Tudo" 1 de 16

Fátima também revelará que a megera arquitetou para que ela e Afonso se casassem e fossem morar em Paris, onde ele assumiria a filial europeia da TCA. Para completar, a filha de Raquel (Taís Araújo) afirmará que Odete está apaixonada por César (Cauã Reymond).

Afonso ficará transtornado e decidirá confrontar a mãe sobre todas as acusações. Eles terão uma briga feia. Posteriormente, Odete dirá para o modelo que pretende se vingar de Maria de Fátima por tudo o que aconteceu.