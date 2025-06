ANIMAIS

Como uma cobra gigante de 80 kg consegue subir em árvores?

Com até 6 metros e muita força, a sucuri brasileira impressiona ao escalar árvores com precisão

Apesar de assustar muita gente, a sucuri, também chamada de anaconda, é uma das serpentes mais impressionantes da América do Sul. O tamanho chama atenção: pode passar dos 6 metros e pesar mais de 80 kg, sendo a cobra mais pesada do planeta.

Mesmo com esse porte, o que poucos sabem é que ela consegue subir em árvores altas com agilidade. Embora passe a maior parte do tempo na água, a sucuri também domina o ambiente terrestre e, se necessário, escala árvores em busca de alimento ou segurança.