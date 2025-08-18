ENGANADO?

Homem que ‘namorava’ com IA morre após fazer viagem para encontro

Idoso de 76 anos acreditava que imagem de inteligência artificial era uma mulher real

Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:44

Idoso tinha conversas picantes com a namorada virtual Crédito: Reprodução

Os relacionamentos virtuais se tornaram cada vez mais comuns ao longo dos anos, sobretudo por causa do avanço da tecnologia. Alguns já sofreram golpes financeiros, tiveram desilusões amorosas após terem se apaixonado por uma pessoa que nunca tinham visto pessoalmente.

Idoso mantinha conversas com IA 1 de 4

Apesar de um meio mais prático de encontrar alguém, a tecnologia também tem trazido consequências irreparáveis. Já pensou em um caso de morte por causa de um relacionamento virtual? Esse foi o caso de um homem que estava à procura da mulher com quem conversava através do Facebook Messenger, sem saber que interagia na verdade com um bot de IA da Meta.

O caso, revelado pela agência de notícias Reuters na última quinta-feira (14), aconteceu em março deste ano.

Thongbue Wongbandue, de 76 anos, de Nova Jersey, viajaria a partir de um convite de “Big sis Billie”, uma personagem de IA com que Bue interagia romanticamente. O idoso acreditava estar conversando com uma jovem atraente e ficou mais ainda convencido após o bot afirmar que era real.

De acordo com a Reuters, a maioria das mensagens enviadas por Billie eram sedutoras e continham emojis de coração e piscadas. “Meu endereço é: 123 Main Street, Apartamento 404 NYC. E o código da porta é: BILLIE4U. Devo esperar um beijo quando você chegar?”, digitou Billie, a suposta mulher atraente com quem ele estaria se envolvendo virtualmente.

Após o convite feito pela IA, o tailandês decidiu ir até Nova York para conhecê-la. Contudo, no caminho, ele sofreu um acidente a caminho da estação onde pegaria o trem para realizar a viagem. O idoso ficou com graves ferimentos na cabeça e morreu após três dias no hospital.

Nascido na Tailândia, Bue tinha sofrido um derrame há quase 10 anos e apresentava histórico de confusão mental. A família chegou a desconfiar que o idoso visitaria um amigo.

O bate-papo entre Bue e Billie foi descoberto pela filha do ex-chef de cozinha. A IA com quem o idoso conversava foi desenvolvida a partir de uma parceria entre a dona do Facebook e a influenciadora digital Kendall Jenner, em 2023, de acordo com a matéria.