FOTOS: maior cobra do mundo, sucuri-verde é chamada de 'Anaconda' e vive no Brasil

Espécie é criada no Instituto Butantan e impressiona pelo tamanho e pela força

Fernanda Varela

Publicado em 20 de junho de 2025 às 11:08

Apesar de sua aparência assustadora, a sucuri-verde não é venenosa Crédito: Divulgação

A maior cobra do mundo vive na zona oeste de São Paulo. Trata-se de uma sucuri-verde (ou anaconda), criada na sede do Instituto Butantan. A espécie chama atenção pelo tamanho e pela força, apesar de não ser venenosa.>

De acordo com o Instituto Butantan, a sucuri-verde é a serpente com maior massa corporal do mundo. É considerada a maior cobra em volume, podendo ultrapassar os 200 quilos e medir até 9 metros de comprimento.>

Um dos animeis da espécie vive no Instituto, no bairro do Butantã, e é uma das principais atrações do serpentário. Visitantes podem observar de perto o animal, que fica em área de exposição com acompanhamento técnico.>

As sucuris também são conhecidas internacionalmente como anacondas. A fama da espécie cresceu após aparecer em filmes, documentários e programas de TV.>

Apesar de seu tamanho assustador, a sucuri-verde não é venenosa. Seu método de caça é por constrição: ela envolve a presa e a sufoca com a força muscular. Esse tipo de serpente é encontrado principalmente em regiões alagadas da América do Sul, como a Amazônia e o Pantanal. No Instituto Butantan, o exemplar é mantido em ambiente controlado, com acompanhamento veterinário.>