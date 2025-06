CONHEÇA O FENÔMENO

Quem é Léo Foguete? Ex-pedreiro, porteiro e entregador, cantor vira sensação do São João

Aos 21 anos, artista se tornou uma das vozes mais tocadas nas festas juninas de 2025

Fernanda Varela

Publicado em 20 de junho de 2025 às 08:54

Léo Foguete tem 21 anos e é um fenômeno musical Crédito: Divulgação

Léo Foguete. Se você tem mais de 40 anos e já desistiu de frequentar festas muito populares entre o público de 20 a 30 anos, é possível que você não faça ideia de quem é esse rapaz, mas o fato é que ele é um fenômeno na vida e nos palcos. E mais: é um dos artista mais esperados pelos jovens nesse São João. >

Com pouco mais de um ano de carreira profissional, Léo é mesmo um foguete. Natural de Petrolina, no sertão de Pernambuco, o cantor de 21 anos tem chamado atenção com músicas que misturam forró e piseiro, sempre com letras românticas e histórias de superação.>

Léo Foguete 1 de 12

O nome de batismo dele é Mayrllon de Castro Souza. Antes da fama, trabalhou como ajudante de pedreiro, porteiro, entregador de aplicativo, mecânico, além de já ter vendido picolé e trabalhado em lava-jato. O primeiro contato com a música aconteceu ainda na infância, aos 6 anos, quando ele ganhou de presente da avó. Desde então, a paixão pela música só cresceu.>

Em entrevistas, o cantor costuma lembrar da rotina difícil que levava antes de conseguir realizar o sonho de ser artista. “Já fiz de tudo na vida. Saía de um trabalho e ia direto para o outro, mas nunca deixei de sonhar com o palco”, disse em conversa com o portal POPline.>

O primeiro sucesso dele, no entanto, não foi com o microfone na mão. Veio como compositor. Foi Léo quem escreveu a música “Mais Uma Noite”, gravada por João Gomes, um dos principais nomes do forró atual. Em 2024, ele deu início à carreira como intérprete e ganhou projeção nacional com o single “Última Noite”, uma parceria com o cantor Nattan. A música entrou para o Top 10 do Spotify Brasil e colocou o nome de Léo Foguete nas principais playlists do país.>

Em outubro do ano passado, o cantor lançou o álbum “Obrigado Deus”, que alcançou o topo das paradas de música no Spotify Brasil. O disco tem faixas como “Cópia Proibida”, “Sem Você” (com Ana Castela), “Um Palmo” (com Luan Pereira) e “É Hit” (com Felipe Amorim), além da participação de Zé Vaqueiro em “Qualidade de Vida” e de Alexandre Pires em “À Moda Antiga”.>

No São João 2025 ele está com a agenda lotada (veja abaixo), e cumprirá uma extensa agenda na Bahia. Entre os festejos de São João e São Pedro, ele vai subir ao palco em Senhor do Bonfim, Euclides da Cunha, Serrinha, Amargosa, Cruz das Almas, Cachoeira, Banzaê e Paripiranga.>

“Tem sido um sonho realizado a cada show. Ver a galera cantando minhas músicas de ponta a ponta é uma emoção que não dá pra explicar”, declarou o cantor nas redes sociais. Esse ano, Léo também foi destaque na festa de Arcoverde e também subiu ao palco em Campina Grande, um dos maiores polos juninos do país. Além disso, ele também foi uma das atrações curtidas por Duda Guerra enquanto esteve em Salvador.>

O estilo musical do jovem artista mistura piseiro com o forró eletrônico, sempre com uma pegada romântica e letras sobre amores não correspondidos, término e saudade. A voz grave e a entrega emocional nas apresentações também têm sido apontadas como diferenciais.>

Com a projeção nacional, a expectativa é que Léo Foguete leve o show para outras regiões do Brasil ainda em 2025. Novos lançamentos também estão previstos para os próximos meses.>

Veja a agenda de shows de Léo Foguete no São João 2025:

20/06 | Petrolina – PE>

20/06 | Senhor do Bonfim – BA >

21/06 | Surubim – PE >

21/06 | Campina Grande – PB (segunda apresentação) >

22/06 | Santa Cruz do Capibaribe – PE >

22/06 | Gravatá – PE >

23/06 | Euclides da Cunha – BA >

23/06 | Serrinha – BA >

24/06 | Amargosa – BA>

24/06 | Cruz das Almas – BA >

25/06 | Cachoeira – BA >

26/06 | Escada – PE >

26/06 | Vitória de Santo Antão – PE >

27/06 | Arapiraca – AL >

27/06 | Maceió – AL >

28/06 | Conceição do Mato Dentro – MG >

28/06 | Belo Horizonte – MG (evento Desmanttelo do Nattan)>

29/06 | Banzaê – BA >

29/06 | Paripiranga – BA >

30/06 | Sapé – PB >

Configura sucessos de Léo Foguete: