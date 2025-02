PULANDO A CERCA

Danni Suzuki relembra noivado com ex-galã da Globo: 'Me traia bastante'

Atriz disse também não ser adepta de relacionamentos abertos

Relembrando as dores do passado, Danni Suzuki revelou, em participação ao podcast Papagaio Falante, que era traída pelo ex-noivo, o também ator Ricardo Pereira. Os dois viveram um relacionamento nos anos 2000, quando eram protagonistas em novelas da Globo. Segundo Suzuki, foram dois anos de relacionamento e de muitas traições da parte do galã.>

“Ele me traía bastante. Era falta de maturidade nossa também. A gente noivou muito rápido e foi logo morar junto. Quando ele veio de Portugal para fazer novela aqui, virou o galã do momento, o grande galã. A mulherada caía em cima”, desabafou. >

Danni ainda contou no podcast comandado por Sérgio Mallandro que, apesar de ter sido traída, nunca foi infiel durante um relacionamento: "Talvez por causa do meu histórico familiar. Meu pai traiu minha mãe e teve até uma filha fora do casamento. Eu prefiro falar a verdade do que trair. Eu também não funciono no modelo de uma relação aberta. Sou conservadora". >