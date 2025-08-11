Acesse sua conta
Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

Banda é formada pelo filho da cantora, Francisco Gil, além do irmão José Gil e do sobrinho João Gil

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 22:20

Gilsons e Preta Gil
Gilsons e Preta Gil Crédito: Reprodução / Instagram

Gilsons, banda formada por Francisco Gil, filho de Preta Gil (1974-2025), pelo irmão da cantora José Gil e pelo sobrinho João Gil, publicou um texto emocionante em homenagem à cantora nesta segunda-feira (11).  O grupo, que não tinha se pronunciado oficialmente após a perda da familiar no último dia 20 em decorrência de um câncer, começou dizendo que: "Não daria para seguir sem falar nela".

Em palavras carinhosas compartilhadas no perfil oficial do Instagram, Gilsons destacou a importância de Preta Gil para a formação e continuidade da banda. Foi Preta, inclusive, quem sugeriu o nome da banda em referência aos "filhos de Gil".

"Não teria como seguir sem falar dela. Não teve um dia em que ela não estivesse presente nesse sonho. Desde o primeiro acorde, desde o nome da banda, desde o dia 1 — Preta foi parte viva da nossa história", iniciou a declaração. 

O momento do batismo da banda ganhou destaque, com Preta sendo celebrada como a responsável por dar significado aos músicos que acumulam sucesso juntos como Várias Queixas" e "Pra Gente Acordar". "Nossa jornada musical carrega sua energia, seu olhar atento, sua fé na gente. Foi no dia 19 de abril de 2018 que ela nos batizou como Gilsons, abençoando esse caminho que agora seguimos com ainda mais força, amor e união", destacou. 

"Gilsons vem de “filhos de Gil” — filhos de um legado. Filhos do legado de Seu Gilberto, sim, mas também da coragem, da generosidade e do amor que Preta nos ensinou. Somos também, com orgulho, filhos do legado da Preta", afirmou ainda. 

Por fim, os artistas garantem que seguiram firmes para honrar o legado de Preta Gil. "Mãe, irmã, tia, amiga — Preta foi tudo isso e muito mais. Nossa fervorosa incentivadora. Seguiremos com ela em cada nota, em cada palco, em cada abraço que a música nos trouxer. Por ela, com ela, por tudo que ela acreditou. Mais do que nunca, seguiremos unidos, defendendo e honrando tudo o que ela construiu e acreditou. Seu legado é parte do que somos", finalizaram. 

