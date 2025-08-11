Acesse sua conta
Maíra Cardi atualiza estado de saúde da filha após operação

Influenciadora contou que Sophia, de 6 anos, passou por cirurgia de amígdalas e adenoides e precisou receber morfina no pós-operatório

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 21:27

Maíra Cardi e filha Sophia
Maíra Cardi e filha Sophia Crédito: Reprodução

Maíra Cardi compartilhou com os seguidores detalhes sobre o processo de recuperação da filha, Sophia, de 6 anos, que passou por uma cirurgia para retirada das amígdalas e adenoides no último sábado (9/8).

Segundo a influenciadora, a menina está reagindo bem, mas precisou receber medicação à base de morfina, além de antibióticos e anti-inflamatórios para aliviar o desconforto. “Não sabia que seria uma cirurgia tão dolorida para ela”, declarou Maíra, explicando que o procedimento já estava agendado havia dois meses e não se tratou de uma emergência.

Maíra Cardi

Maíra Cardi e filha por Reprodução/TikTok
Maíra Cardi e filha Sophia por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi por Reprdoução
Maíra Cardi se pronuncia após marido postar vídeo de feto abortado por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução / Redes Sociais
Sophia Aguiar, Maíra Cardi e Thiago Nigro por Redes sociais
Tiago Nigro e Maíra Cardi por Redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
Maíra Cardi e filha por Reprodução/TikTok

Leia matéria completa no Metrópoles, no CORREIO.

