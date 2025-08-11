CIRURGIA

Maíra Cardi atualiza estado de saúde da filha após operação

Influenciadora contou que Sophia, de 6 anos, passou por cirurgia de amígdalas e adenoides e precisou receber morfina no pós-operatório

MetrópoIes

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 21:27

Maíra Cardi e filha Sophia Crédito: Reprodução

Maíra Cardi compartilhou com os seguidores detalhes sobre o processo de recuperação da filha, Sophia, de 6 anos, que passou por uma cirurgia para retirada das amígdalas e adenoides no último sábado (9/8).

Segundo a influenciadora, a menina está reagindo bem, mas precisou receber medicação à base de morfina, além de antibióticos e anti-inflamatórios para aliviar o desconforto. “Não sabia que seria uma cirurgia tão dolorida para ela”, declarou Maíra, explicando que o procedimento já estava agendado havia dois meses e não se tratou de uma emergência.