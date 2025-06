DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Debates e entregas de ações em evento que comemora três décadas da SEI

Seminário acontece nesta terça (10) e quarta-feira (11), no Hotel Fiesta

Monique Lobo

Publicado em 9 de junho de 2025 às 16:26

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) Crédito: Divulgação

As três décadas de atuação da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) serã celebradas durante o seminário “SEI 30 anos: história, inovação e futuro do planejamento”. O evento, que acontece nesta terça (10) e quarta-feira (11), no Hotel Fiesta, no Itaigara, reúne em sua programação debates e anúncios de entregas estratégicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e ao fortalecimento da gestão pública. Para participar, basta se inscrever pelo site do projeto. >

O projeto, que tem abertura às 13h30, na terça, será marcado por importantes entregas: o lançamento da plataforma SEI Municípios, que reunirá indicadores socioeconômicos dos 417 municípios baianos; o estudo inédito “Catadores de materiais recicláveis na Bahia”, idealizado pela presidenta das Voluntárias Sociais da Bahia e primeira-dama, professora Taiana Velloso; as inscrições do concurso Lentes Livres, que premiará ideias inovadoras nas áreas de turismo, cultura e meio ambiente na Chapada Diamantina. Também será anunciado o cronograma de trabalhos da Incubadora de Soluções para o Jornalismo Negro, Periférico e Independente, iniciativa da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal (Secom-PR) em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, com articulação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-BA) e financiamento de R$ 15 milhões via Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), projeto que será coordenado pela SEI.>

Novas parcerias institucionais também serão oficializadas no evento. Serão assinados acordos com a Embrapa, para desenvolvimento de sistema com inteligência artificial voltado à simulação de políticas públicas para a agricultura; e com a Universidade Federal da Bahia (Ufba), em projetos conjuntos de ciência de dados, inteligência artificial e pesquisas aplicadas com uso de dados públicos. Também serão firmados a Política de Governança de Dados, a Política de Inovação e o Plano de Integridade da SEI, reforçando o compromisso com a transparência e a modernização institucional.>