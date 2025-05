OPORTUNIDADE

Crea-BA abre inscrições para evento gratuito sobre mitigação de ruídos na construção civil

Estão abertas as inscrições gratuitas para a Sexta da Construção, que reúne profissionais e especialistas para discutir soluções práticas para a mitigação de ruídos nas obras. O evento é promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) e será realizado nesta sexta-feira (23), das 8h às 11h, no auditório da Sinduscon, em Salvador. >

O destaque da programação será a palestra do especialista Felipe Paim, que abordará os desafios e as estratégias para promover o conforto acústico nas cidades, ressaltando a importância de práticas construtivas que respeitem o bem-estar coletivo. O evento é gratuito, e as inscrições devem ser feitas através do link. >