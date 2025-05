CERVEJA & CIÊNCIA

Evento internacional reúne cientistas em bar de Salvador

Programação vai até a próxima quarta (21)

O festival internacional de divulgação científica Pint of Science desembarca mais uma vez em Salvador para levar cientistas à Cervejaria Art Malte, no Rio Vermelho. Com início nesta segunda-feira (19), o projeto, nascido na Inglaterra comemora dez anos no Brasil. Interessados poderão participar dos debates científicos até a próxima quarta-feira (21), de forma gratuita.

