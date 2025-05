COMPRAS

Saiba como aproveitar cupons e descontos na Ferreira Costa

Home center lança uma campanha de promoções no aplicativo próprio para esta semana

Durante a semana promocional, os consumidores contarão com: cupons de desconto disponíveis apenas no app; ofertas surpresa, com revelação ao vivo durante a superlive de abertura — às 20h desta segunda — ofertas relâmpago liberadas exclusivamente no aplicativo; frete grátis em produtos selecionados da campanha; e pontos com QR Codes nas lojas físicas, direcionando os clientes diretamente às promoções do app. >