SERVIÇO

Travessia Salvador-Mar Grande entra no terceiro dia sem operar

Condições de navegação seguem adversas na Baía de Todos-os-Santos

A Travessia Salvador-Mar Grande continua sem operar nesta segunda-feira (19). As condições de navegação seguem adversas na Baía de Todos-os-Santos, com mar agitado e fortes ventos, o que dificulta o tráfego seguro as embarcações. >

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo vai operar, mas com conexão, no sistema semi-terrestre, com os passageiros sendo transportados até Itaparica, de onde seguem em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e completam o trajeto até o Morro em lanchas. >