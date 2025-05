APOSTAS

CPI das Bets quer ouvir padre que tem mais de 6 milhões de seguidores

Em vídeo publicado no TikTok, Padre Patrick Fernandes pediu para depor

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, apresentou um requerimento para ouvir o padre Patrick Fernandes, que tem mais de seis milhões de seguidores no Instagram. Em um vídeo publicado no TikTok, o religioso pediu para falar à comissão. As informações são do UOL. >