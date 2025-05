SESSÃO ESPECIAL

Academia de Letras da Bahia fará homenagem a Othon Bastos

Ator baiano vai receber Medalha Arlindo Fragoso em sessão aberta nesta segunda-feira (19)

O ator baiano Othon Bastos, 71 anos, será condecorado pela Academia de Letras da Bahia (ALB) com a Medalha Arlindo Fragoso, em sessão especial nesta segunda-feira (19), às 17h. Ele está em Salvador para apresentar seu primeiro monólogo 'Não me entrego, não', pelo qual ganhou o prêmio Shell de melhor ator este ano.>

Na peça, que ficará em cartaz no Sesc Casa do Comércio, de 21 a 25 deste mês, ele percorre histórias divertidas e dramáticas de sua vida pessoal e profissional.>

A Medalha Arlindo Fragoso leva o nome do fundador da Academia de Letras da Bahia e presta homenagem a personalidades de destaque em sua área. Othon Bastos conta com quase 75 anos de carreira no teatro, no cinema e na TV. Em 23 de maio, ele completará 92 anos de idade.>

Natural de Tucano, no interior da Bahia, Othon Bastos fixou residência no Rio de Janeiro ainda jovem, após a morte de seus pais. Ingressou no grupo teatral mantido por Paschoal Carlos Magno, atuando como assistente de cenografia, de iluminação e de sonoplastia e, a partir de 1951, como ator. De lá para cá, fez dezenas de filmes, como ‘Deus e o diabo na terra do sol’ e ‘O dragão da maldade contra o santo guerreiro’, de Glauber Rocha; 'São Bernardo', de Leon Hirszman; ‘O que é Isso, companheiro?’, de Bruno Barreto; e ‘Central do Brasil’, de Walter Salles.>