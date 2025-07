DEVOLUÇÃO DE VALORES

Mais de 2 milhões de aposentados são atendidos pelos Correios; veja locais na Bahia

Nas agências, os segurados do INSS têm atendimento presencial para consultas e adesão ao acordo de ressarcimento

As agências dos Correios em todo Brasil já realizaram cerca de 2 milhões de atendimentos a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que buscavam informações sobre eventuais descontos não autorizados nos benefícios. A etapa de adesão ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal foi iniciada na última sexta-feira (11) e é necessária para que os beneficiários recebam a devolução dos valores diretamente em suas contas bancárias, sem precisar recorrer à Justiça. >