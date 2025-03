TEATRO

Baiano Othon Bastos vence prêmio Shell de Melhor Ator; peça vem a Salvador em maio

Premiação foi realizada no Rio de Janeiro na noite desta terça (18); confira a lista de vencedores

Othon Bastos, 91 anos, venceu o prêmio Shell de Melhor Ator - entre as peças que estrearam no Rio de Janeiro - pelo monólogo Não Me Entrego, Não!, que chega a Salvador em maio, no teatro Sesc Casa do Comércio. >