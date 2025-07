SALVADOR

Líder de facção pernambucana é preso no Imbuí

Homem estava foragido da Justiça

Um homem foragido da Justiça de Pernambuco foi preso no bairro do Imbuí, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, ele é apontado como líder de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas no estado pernambucano. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na última terça-feira (15), pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). >