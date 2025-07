SALVADOR

Foragido condenado a 13 anos de prisão é preso na Engomadeira

Polícia investiga possível participação na troca de tiros que terminou com o delegado Jean Fiúza baleado

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de julho de 2025 às 16:45

Polícia Civil foi ao bairro na segunda-feira (14) apurar informações sobre os envolvidos na troca de tiros Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um foragido da Justiça baiana foi preso na última terça-feira (15), no bairro da Engomadeira, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o alvo da ação policial tinha um mandado de prisão em aberto e já foi condenado a 13 anos de reclusão pelo crime de roubo. A polícia investiga uma possível participação do homem no ataque ocorrido no bairro, na última segunda-feira (14), que terminou com um delegado e uma moradora baleados e um trabalhador morto. >

Ele foi preso por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Outros suspeitos de participação no ataque da segunda-feira já foram identificados durante atividades de inteligência policial e também estão sob investigação.>

De acordo com a Polícia Civil, as ações na região da Engomadeira, realizadas em conjunto com o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), incluíram abordagens e buscas para reunir elementos que ajudem a esclarecer os crimes registrados n segunda-feira na Engomadeira, e no domingo (13), na Avenida Gal Costa, ocasião em que um investigador da Polícia Civil foi baleado em uma tentativa de assalto na Avenida 29 de Março, em Cajazeiras VIII. >

Delegado baleado

Nas primeiras horas da manhã da segunda-feira, equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) foram cumprir mandados na região da Engomadeira e foram recebidos a tiros por criminosos. O delegado titular, Jean Fiúza, foi baleado no braço e levado às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ele recebeu alta médica nesta terça-feira (15). >

Na ação, Marcelo Cerqueira de Souza, de 37 anos, foi atingido nas costas e acabou morrendo no local. Segundo a Polícia Civil, Marcelo era vendedor ambulante e, no momento da troca de tiros, ele vendia bebidas na festa do tipo paredão. Uma mulher, identificada como Darlene Conceição do Nascimento, também ficou ferida, após ser atingida por um tiro na perna. Ela foi socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos.>