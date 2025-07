GRAVE

Motorista de van escolar morre em acidente na Bahia

Vítima perdeu o controle do veículo

O motorista de uma van escolar perdeu o controle do veículo que dirigia e colidiu contra uma casa, na manhã de segunda-feira (14), na cidade de Jequié. O condutor, identificado como João Lino de Mattos Neto, 31 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. >

A batida aconteceu por volta das 8 horas da manhã e assustou os moradores do Loteamento Eldorado, onde o acidente foi registrado. João Lino perdeu o controle da van ao tentar desviar de uma moto. A van não estava ocupada por estudantes no momento da colisão. O motorista era filho do dono de uma escola da região e fazia o transporte dos alunos. >