7 dicas para lidar com a tosse em bebês

Veja quando esse sintoma deve ser motivo de preocupação e o que fazer

A tosse em bebês costuma causar apreensão nos pais — e com razão. Em muitos casos, ela é apenas um reflexo natural do corpo para expulsar secreções ou proteger as vias respiratórias. Contudo, também pode ser sintoma de uma infecção mais grave. >

1. Toda tosse precisa de atenção

Tossir, por si só, não é uma doença. É um sintoma que pode indicar desde um simples resfriado até uma infecção pulmonar. Em bebês, é comum que a tosse apareça no fim de um quadro gripal, por exemplo. O importante é observar a duração, a frequência e se há outros sinais associados, como febre , chiado no peito ou falta de apetite. >

2. Causas frequentes da tosse

Resfriados, gripes e bronquiolite estão entre as causas mais frequentes de tosse nos primeiros dois anos de vida. Em bebês menores, o refluxo gastroesofágico também pode provocar o sintoma, principalmente após as mamadas ou durante o sono. Alergias e irritações causadas por poluição ou ambientes muito secos também entram na lista. >

3. Sintomas que tornam a tosse preocupante

Se o bebê faz esforço para puxar o ar, apresenta chiado, respira com o abdômen ou movimenta as costelas de forma exagerada, procure atendimento médico imediato. Outros sinais de alerta incluem febre persistente, lábios arroxeados, recusa alimentar e sonolência excessiva. “A dificuldade respiratória é um dos sinais mais importantes a serem observados. Em bebês, ela pode evoluir rapidamente e exige avaliação pediátrica sem demora”, reforça a pediatra. >

4. Nunca dê xarope sem orientação médica

5. Nada de receitas caseiras com mel ou própolis

6. Hidratação e ambiente limpo são os maiores aliados

Manter o bebê hidratado ajuda a fluidificar secreções. Ofereça leite com frequência. Além disso, lave o nariz com soro fisiológico, evite tapar o ambiente com cobertores pesados e mantenha janelas abertas para a circulação de ar. O ar seco, comum no inverno, pode agravar a tosse. >