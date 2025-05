MAIO AMARELO

Circuito de bike leva educação no trânsito para crianças em shopping de Salvador

Atividade integra programação do Maio Amarelo da Superintendência de Trânsito da capital (Transalvador)

Tharsila Prates

Publicado em 18 de maio de 2025 às 14:03

Crianças participam de atividade educativa da Transalvador Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom Divulgação

Segue até este domingo (18), durante o horário de funcionamento do Salvador Shopping, o circuito infantil de bike, que faz parte do programa Cidadão no Trânsito, da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). A atividade tem como foco a educação de crianças sobre comportamentos seguros no trânsito.>

De acordo com a gerente de Educação para o Trânsito da Transalvador, Miriam Bastos, a atividade é uma entre várias iniciativas promovidas pela autarquia durante o Maio Amarelo, de prevenção contra acidentes. “Temos essa parte lúdico-pedagógica, além de cursos em sala de aula com os alunos, ciclos de palestras, concursos de desenhos, enfim, são várias frentes. Tudo isso para sensibilizar as crianças a trabalharem a educação para o trânsito desde as séries iniciais, cumprindo a legislação", declarou.>

“Os nossos dados estatísticos mostram que não temos registrado acidentes com crianças, como atropelamentos ligados a unidades escolares, nos últimos cinco anos. Esse resultado é exclusivo de Salvador e é fruto de um trabalho cuidadoso. Na prática, criança vê, criança faz. Elas aprendem a circular nos espaços corretos, entendem as placas, recebem orientação dos agentes de trânsito e passam a respeitar as regras de convivência no trânsito”, completou a gerente.>

Famílias levaram seus filhos a vivenciarem a experiência educativa no shopping. A servidora pública Andressa Brasil, que acompanhou a filha Cecília, de 6 anos, ressaltou o valor da ação.>

“Achei muito importante essa iniciativa de incentivar as crianças a aprenderem sobre o trânsito, a entenderem a sinalização e a saberem onde parar no momento certo. Isso inclui, até mesmo, o uso correto da faixa de pedestre e a importância da consciência no trânsito. Achei legal, gostei da iniciativa e espero que ela se espalhe para outros lugares também”, afirmou.>

O turista Alexandre Borges, adestrador de cães do Mato Grosso do Sul, também elogiou a ação enquanto acompanhava as filhas Maria Carolina e Maria Helena.>

“Acho importante porque isso contribui para a formação e a educação das crianças. Elas já vão crescendo com outra mentalidade, outra cultura. E, para mim, o único jeito de mudar essa cultura de trânsito, que hoje é muito violenta, é pela base da educação", disse.>