LIDERANÇAS FEMININAS

União Brasil promove evento para fortalecer e ampliar participação das mulheres na política

Encontro vai contar com a presença de prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras e lideranças femininas de diversos municípios da Bahia

Pombo Correio

Publicado em 29 de maio de 2025 às 10:58

União Brasil promove evento para fortalecer e ampliar participação das mulheres na política Crédito: Divulgação

O União Brasil Mulher Bahia promove no próximo sábado (31) mais uma edição do evento Defesa Lilás, cujo objetivo é fortalecer a participação feminina na política. O encontro vai contar com a presença de prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras e lideranças femininas de diversos municípios da Bahia. >

Entre as presenças confirmadas estão as prefeitas de Vitória da Conquista, Sheila Lemos; de Lauro de Freitas, Débora Regis; e de Ibicaraí, Monalisa Tavares. Também vão participar as vereadoras Marcelle Moraes (Salvador), Manu Resedá (Conceição do Coité) e Angélica da Paixão (São Sebastião do Passé). >

O Defesa Lilás é um programa que visa a promoção e a difusão da participação política das mulheres, atuando na formação de lideranças em todo Brasil. A estratégia é fomentar o debate político de temas com alta relevância para as mulheres, buscando o engajamento delas na análise, criação e difusão de políticas públicas federais, estaduais e municipais. A programação integra a agenda do União Brasil Mulher nacional e vai contar com paineis que tratam de diversos temas e com capacitação por meio do EAD Defesa Lilás, que conta com cursos voltados para a formação de lideranças femininas.>

“Teremos a presença de mulheres eleitas do União Brasil Bahia, compartilhando suas experiências, desafios e conquistas. Será um momento de muita troca, aprendizado e fortalecimento da nossa rede. Isso mostra o quanto as mulheres do nosso partido estão engajadas, comprometidas e prontas para ocupar ainda mais espaços de poder com preparo e propósito”, afirmou Iris Azi, presidente do União Brasil Mulher Bahia. >