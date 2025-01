BBB25

Casal desistiu do BBB25? Globo se pronuncia

Rumores que Arleane Marques e Marcelo Prata, dupla do BBB 25, teriam desistido do reality circularam nas redes nesta segunda (13)

Elis Freire

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 17:02

Arleane e Marcelo Crédito: Reprodução

A TV Globo se pronunciou após os rumores de que Arleane Marques e Marcelo Prata, dupla confirmada na Pipoca do BBB 25, teriam desistido do reality pouco antes do confinamento na “casa mais vigiada do Brasil”. O boato circulou nas redes sociais nesta segunda (13).

Um perfil no X disse que Arleane e Marcelo “estavam em uma relação conturbada antes do confinamento, brigaram muito no hotel e no carro indo para o Projac a Arleane surtou e DESISTIU!”.

A Globo negou os rumores: “Não procede”, disse a emissora ao Metrópoles.

Nas redes sociais, a advogada do casal, Larissa Gatto, já havia negado a suposta desistência. “Sou advogada da dupla e venho esclarecer que esta notícia não é verdadeira. A dupla continua no programa e não houve nenhum tipo de briga ou separação”, garantiu.

Quem é Arleane e Marcelo?

A Rainha de Bateria Arleane e o engenheiro Marcelo foram anunciados no grupo Pipoca do Big Brother Brasil 25, nesta quinta-feira (9). Arleane tem 34 anos e é formada em Estética e Cosmética. Atua como influenciadora em Manaus, no Amazonas, onde mora com o marido Marcelo, de 38 anos, servidor público que atua como engenheiro da segurança do trabalho.