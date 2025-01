FAMOSOS

Ex-BBB Arthur Picoli surge irreconhecível após transformação estética; veja foto

Empresário admitiu que tinha questões com a própria aparência

O ex-brother se incomodava muito com as entradas que tinha no cabelo. Foi então que ele decidiu se submeter a um transplante capilar. "A questão estética sempre foi importante para mim, sempre gostei de me cuidar e, após o reality, com toda a exposição, passei a olhar ainda mais para isso. Não via meu cabelo como pouco, mas as entradas me incomodavam um pouco e ter uma barba mais cheia foi um sonho que não consegui realizar naturalmente", explicou Arthur à Quem.